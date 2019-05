Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin doch verletzt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Eine 16-jährige Lippstädterin befuhr am Montag, gegen 19 Uhr den Radweg der Bismarckstraße in Richtung Lipperbruch. Als sie die rechts einmündende Straße Hohes Stück passierte, bemerkte sie noch, einen in Richtung Bismarckstraße heranfahrenden silbernen Ford und dahinter einen schwarzen Ford. An der Einmündung der Straße Hohes Stück befindet sich ein Stopp-Zeichen und eine Haltelinie. Die 16-Jährige hörte dann nur noch das Quietschen von Autoreifen und merkte, dass eines der beiden Fahrzeuge, vermutlich der silberne Ford, sie noch am Hinterrad erwischt hatte. Sie stürzte daraufhin mit ihrem Rad zu Boden. Die Fahrerin des silbernen Ford setzte dann die Fahrt über die Bismarckstraße in Richtung Lipperbruch fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Dies machte jedoch die Fahrerin des schwarzen Ford. Da die 16-jährige Lippstädterin zuerst keine Schmerzen verspürte habe man auch keine Personalien ausgetauscht und keine Polizei verständigt. Zuhause setzten dann doch noch Schmerzen ein, so dass sie von ihrer Mutter doch noch zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht wurde. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, insbesondere die Fahrerin des silbernen und schwarzen Fords, um den Sachverhalt aufklären zu können. Der silberne Ford soll kein Soester/Lippstädter Autokennzeichen gehabt haben. Die Fahrerin wird als zirka 30 Jahre alt, vermutlich mit braunen Haaren, beschrieben. Zeugen haben die Möglichkeit sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell