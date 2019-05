Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede Containerbrand

Wickede (ots)

Dienstagmorgen, gegen 4.40 Uhr kam es zu einem Containerbrand in Wickede auf einem Lagerplatz in der Marscheidstraße. Neben dem Container wurde auch ein angrenzendes Toilettenhäuschen in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

