Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Stein in die Schaufensterscheibe geworfen

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Täter warf in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 2.30 Uhr einen zirka 20 cm mal 20 cm großen Kopfstein in die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäftes in der Lange Straße. Der Täter schaffte es hierbei aber nur die äußere Scheibe des Schaufensters einzuwerfen, so dass es zu keiner Entwendung der Beute kommen konnte. Ein Zeuge konnte den unbekannten Täter als dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover beschreiben. Vom Tatort flüchtete er mit einem schwarzen Fahrrad über die Lange Straße in Richtung Bernhardbrunnen. Bei der Anzeigenaufnahme erkannte ihn der Zeuge in Tatortnähe wieder. Hier flüchtete er dann über die Cappelstraße, Stiftstraße, Soeststraße und Kolpingstraße, wo sich dann seine Spur verlor. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

