Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auch ein "Fall" für Handballerinnen

Kreis Soest (ots)

Polizei ist auch "Genau mein Fall" sagen sich die Handballerinnen des Soester Turnvereins der A-Jugend. So freute sich das junge Team über die neuen Kapuzenpullis der Polizeiwerbekampagne "Genau mein Fall", mit welchen sie von der Einstellungsberaterin Evelyn Fietz-Schoemaker am letzten Freitag in der Conrad-von-Soest Gymnasium ausgestattet worden sind. Die jungen Handballerinnen versprachen, ihre neuen "Hoodies" im Rahmen der Wettkämpfe zu tragen, und somit gleichzeitig für den Polizeiberuf und das Team "Polizei NRW" Werbung zu machen. "Damit erreichen wir altersgemäß genau die richtige Zielgruppe, die für eine Bewerbung für den Polizeiberuf in Frage kommt", so Polizeihauptkommissarin Fietz-Schoemaker. Seit Oktober 2018 ist es ganzjährig möglich, sich bei der Polizei NRW zu bewerben. Für die 2.500 zur Verfügung stehenden Studienplätze wird kompetenter Nachwuchs gesucht! Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit zur Abgabe einer Online-Bewerbung unter der zentralen Internetanschrift www.genau-mein-fall.de. Alle Einstellungsvoraussetzungen und notwendigen Informationen zum Dualen Studium sind auf dieser Website ersichtlich. Evelyn Fietz-Schoemaker bietet nach vorheriger Absprache Beratungs- und Informationsgespräche zum Polizeiberuf an (Personalwerbung.soest@polizei.nrw.de oder 02921/9100-1222).Ebenfalls finden in regelmäßigen Abständen Auskünfte zum Beruf der Polizei NRW, zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und zum Bachelorstudium im Berufsinformationszentrum Soest statt. Die Termine sind der aktuellen Berichterstattung der örtlichen Presse zu entnehmen. (reh)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

