Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Straftat nach dem Tierschutzgesetz - Wildschwein mit Schrot beschossen

53894 Mechernich-Lessenich (ots)

Ein Jäger (49) aus Euskirchen hat bei der Verwertung eines von ihm erlegten Wildschweins am 12.02.2019 Geschossteile von Schrotmunition im Lenden-/Keulenbereich des Tiers festgestellt.

Das Tier war also in kürzerer Vergangenheit verbotenerweise mit Schrot beschossen worden, was jedoch nicht zum Tod, sondern lediglich zu starker Verwundung des Tiers geführt hatte.

Der Jäger schoss das Tier am 07.02.2019 (20.41 Uhr) in seinem Revier im Bereich Lessenich in einem Waldstück. Augenscheinlich führte die erlegte Bache kürzlich Frischlinge, die allerdings nicht in der Nähe des Tiers zu sehen waren. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Täter es darauf abgesehen, die Frischlinge mit Schrot zu beschießen.

Der Jäger erstattete Anzeige. Geschossteile der verwendeten Schrotmunition wurden sichergestellt.

Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Telefonische Rückmeldung bitte an 02251 / 799-750 oder 02251 / 799-0.

