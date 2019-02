Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Mehrfamilienhaus

53879 Euskirchen (ots)

In einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Schillingstraße brannte am Samstag (18.05 Uhr) eine Farbrolle. Eine Zeugin löschte die Farbrolle mit Wasser bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Ursachenermittlung dauert an.

