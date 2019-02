Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Schlangenlinien gefahren

53879 Euskirchen (ots)

Ein 19-Jähriger aus Bochum fuhr am Sonntag (0.50 Uhr) mit seinem Pkw auf der Kommerner Straße in Schlangenlinien. Als durch die Polizeibeamten Anhaltesignale gegeben wurden, missachtete der junge Mann diese und beschleunigte stark. Bei dem Überholversuch von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern fuhr der Bochumer in den Gegenverkehr und gefährdete diesen. Er konnte anschließend durch die eingesetzten Beamten angehalten werden. Der Mann hatte 1,38 Promille. Er wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

