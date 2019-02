Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Euskirchen (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Meckenheim befuhr Samstag Nacht um 00.30 Uhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 21 aus Weidesheim kommend in Fahrtrichtung B56/Odendorf. Kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug in Brand. Der schwer verletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er einer Klinik in Köln zur weiteren Behandlung zugeführt wurde. Der Pkw brannte vollständig aus, hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20 tsd Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

