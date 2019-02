Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kundgebung gegen die AfD

53879 Euskirchen (ots)

Am heutigen Vormittag begleitete die Polizei Euskirchen eine Kundgebung des "Bündnis Eifel gegen Rechts" an der Hochstraße. Grund dafür war ein AfD Bürgerdialog im City Forum. Dieser war mit ca. 55 Personen besucht, die Kundgebung auf dem Platz davor suchten etwa 40 Menschen auf. Beide Veranstaltungen verliefen störungsfrei, ein Einschreiten der Polizei war nur selten erforderlich. Im Vorfeld kam es in der Nacht zu einer Sachbeschädigung am Cityforum. Unbekannte hatten widerrechtlich das Dach des City Forums betreten und an der Vorderseite ein Banner mit der Aufschrift "Nazis raus" angebracht. Dabei wurde das Gebäude mit Farbe verunreinigt. Das Banner wurde durch die Polizei entfernt. Sie ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

