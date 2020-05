Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mülltonnenbrand in Neuenburg - ein aufmerksamer Nachbar griff frühzeitig ein - vermutlich heiße Asche ursächlich

Neuenburg (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2020, kam es am frühen Nachmittag im Wachtelweg zu einem Brand. Vermutlich durch Asche, die sich in einem vor mehreren Mülltonnen abgestellten Eimer befand, gerieten gegen 14 Uhr die Tonnen in Brand.

Ein Nachbar konnte das Feuer vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg mit einem Schlauch löschen. Zwei Mülltonnen wurden dennoch völlig zerstört, eine Tonne sowie ein Dachüberstand wurden leicht beschädigt.

