Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung: Zeugen des tödlichen Verkehrsunfalls vom 28.10.19 gesucht

Bad Segeberg (ots)

Nachdem es am 28.10.19 in Pinneberg, Mühlenstraße, zum Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten sechsjährigen Mädchen kam, dauern die Ermittlungen der Polizei Pinneberg zum Unfallhergang an. Zu der zurückgelegten Wegstrecke des Mädchens liegen derzeit unterschiedliche Angaben vor. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die der Polizei bisher noch nicht bekannt sind und Angaben zum Unfall oder zur Wegstrecke des Mädchens machen können.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 mit der Polizei Pinneberg in Verbindung zu setzen.

Die Original-Meldungen zum Verkehrsunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4416449

und

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4416865

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell