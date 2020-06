Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt: Beute im Wert von 1.500,- Euro aus drei Fahrzeugen gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt Diebstähle aus drei Fahrzeugen Tatzeit: 30.05.2020, 19:00 Uhr bis 31.05.2020, 19:53 Uhr Einen Laptop, verschiedene Werkzeuge und Maschinen sowie einen Arztkoffer stahlen unbekannte Täter aus drei verschiedenen Fahrzeugen in Treysa und Ziegenhain. In der Bleichgasse wurde aus einem weißen Ford Transit ein Laptop im Wert von 550,- Euro gestohlen. Schaden am Fahrzeug ist nicht entstanden. Im Steinweg stahlen die Täter aus einem grauen Renault Laguna eine Arzttasche im Wert von 250,- Euro. Die Täter gelangten hier durch eine unverschlossene Tür in den Pkw. Aus einem weißen VW Polo "Am kleinen Wallgraben" stahlen die Täter zwei Akku-Bohrmaschinen, einen Bluetooth-Lautsprecher, sowie eine Werkzeugkiste im Gesamtwert von 700,- Euro. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

