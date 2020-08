Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kriminalkommissariat Balingen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK):

Zum neuen Leiter des Kriminalkommissariats Balingen wurde am vergangenen Donnerstag Kriminalhauptkommissar Dietmar Dieter bestellt.

Die polizeiliche Laufbahn des 50-Jährigen begann 1987 mit der Einstellung bei der Bereitschaftspolizei in Biberach. Nach der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst versah er zunächst Dienst beim Streifendienst des Polizeireviers Böblingen, bevor er 1994 zur Kriminalpolizei und dort zum Mobilen Einsatzkommando der Landespolizeidirektion Tübingen wechselte. Nach seinem Studium und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2001 folgten Verwendungen in verschiedenen Bereichen der früheren Landespolizeidirektion Tübingen, bevor er im Jahr 2011 zum Führungs- und Einsatzstab der damaligen Polizeidirektion Balingen versetzt wurde. 2014 wechselte er zum Kriminalkommissariat Balingen. Dort tritt er nun die Nachfolge des verstorbenen Ersten Kriminalhauptkommissars Günter Röcker an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell