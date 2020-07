Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5: Aufgefahren und eingeklemmt - LKW-Unfall bei Ober-Mörlen

Friedberg (ots)

Im Rahmen eines Auffahrunfalles auf der A5 wurde am Donnerstagabend ein 51-jähriger LKW-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Gegen 19 Uhr war der aus Polen stammende Kraftfahrer in Richtung Kassel unterwegs. Beim Anfahren des Rastplatzes Wetterau Ost geriet er auf den dortigen Fahrbahnteiler. Anschließend prallte der rote LKW in das Heck eines parkenden, italienischen Sattelzugs. Den im Führerhaus eingeklemmten Mann befreiten Feuerwehrleute. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 51-Jährige alkoholisiert unterwegs gewesen war. Eine Blutprobe wurde entnommen. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen; zweitweise war die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Norden notwendig. Der Lastkraftwagen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich.

