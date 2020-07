POL-WE: Kontrollen in Altenstadt und Bad Nauheim + Unfallflucht auf Tankstellengelände + Langenhain: Erneut in Bunkeranlage eingebrochen + Karben: Verursacher schert sich nicht am Taunusblick +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Kontrollen in Altenstadt und Bad Nauheim

Am gestrigen Dienstag führten Polizistinnen und Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau mit tatkräftiger Unterstützung der licher Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen durch. Am Vormittag hatten sich die Schutzleute auf der B521 am Ortseingang von Altenstadt eingerichtet; in den Nachmittagsstunden erfolgten Kontrollen am Parkplatz der Bad Nauheimer Eissporthalle in der Frankfurter Straße.

Insgesamt wurden 31 Autos, 7 LKW und 3 Radfahrer überprüft. 13 Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt, 5 Fahrzeugführer nutzten während der Fahrt verbotenerweise ihr Handy.

Einen "guten Riecher" bewies außerdem eine Kollegin der Bereitschaftspolizei: Während sie ein mit zwei Personen besetztes Auto in die Kontrollstelle einwies, nahm sie einen verdächtigen Geruch aus dem Innenraum wahr. Die Fahrzeugführerin traute kurz darauf ihren Augen nicht, als ihr Sohn schließlich mehrere Gramm Marihuana aus der Hosentasche hervorholte, die von den Ordnungshütern sichergestellt wurden. Eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes folgte.

Büdingen: Unfallflucht auf Tankstellengelände

Auf weniger als eine halbe Stunde lässt sich der Tatzeitraum einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag auf dem Gelände der BFT-Tankstelle in der Straße "An der Saline" eingrenzen. Zwischen 15.05 Uhr und 15.29 Uhr hatte der Halter eines weißen Kleinbusses von Mercedes sein Fahrzeug auf dem Tankstellengelände abgestellt. Währenddessen streifte ein bisher Unbekannter die rechte Fahrzeugseite; auch der Außenspiegel trug Schäden davon. Dieser dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren, vierstelligen Bereich liegen. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Langenhain: Erneut in Bunkeranlage eingebrochen

Unklar ist bislang, was zwei Männer am Dienstagnachmittag auf dem Gelände der Bunkeranlage Adlerhorst in Langenhain-Ziegenberg zu suchen hatten. Jedenfalls lösten sie gegen 15.30 Uhr Alarm aus. Butzbacher Polizisten stellten wenig später fest, dass eine Zugangstür aufgebrochen worden war. Die beiden Personen hatten sich inzwischen jedoch aus dem Staub gemacht. Mögliche Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Adlerhorstes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Butzbach zu melden, Tel: 06033/70430.

Karben: Verursacher schert sich nicht am Taunusblick

Einen schwarzen BMW beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer offenbar zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 12 Uhr in der Straße "Taunusblick" in Rendel. Der 3er stand in diesem Zeitraum am linken Fahrbahnrand in Richtung Klein-Karbener-Straße. Der Besitzer stellte bei seiner Rückkehr zum Auto fest, dass beide Türen auf der rechten Fahrzeugseite erhebliche Kratzer aufwiesen. Die Ermittler vermuten, dass der BMW von einem anderen Auto im Vorbeifahren gestreift worden war. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Dies hielt den Verursacher scheinbar jedoch nicht davon ab, weiterzufahren. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

