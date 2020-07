POL-WE: Büdinger Polizei sucht Fahrradbesitzer

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Büdinger Polizei sucht Fahrradbesitzer

Nachdem Büdinger Ordnungshüter in Limeshain bereits vor mehreren Wochen ein Mountainbike sichergestellt hatten, suchen die Ermittler nun nach dessen Eigentümer. Das Rad hatte ein 17-jähriger Büdinger bei sich, den sie am Friedhof in Limeshain-Haichen kontrollierten. Laut eigener Auskunft hatte er dieses einige Tage zuvor in Büdingen "gefunden". Bei dem Drahtesel handelt es sich um ein schwarzes Cube vom Typ 2.1 AIM Pro mit gelben Applikationen.

Die Polizei in Büdingen bittet den rechtmäßigen Besitzer, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden. Bitte beachten: Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich!

Hinweise für die Medien: Ein Foto des sichergestellten Fahrrads gehört zur Meldung

