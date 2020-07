Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dieb verschreckt + Motorroller gestohlen + Golf geklaut + Unfallflucht in der Parkstraße + Einbruch in Edeka misslingt

Friedberg (ots)

Butzbach: Dieb verschreckt

An einem grauen Mercedes der C-Klasse machte sich am Samstagmorgen ein Langfinger in der Eduard-Otto-Straße zu schaffen. Er verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Auto. Dabei beobachteten ihn jedoch Zeugen, die den etwa 180 cm großen und schlanken Mann mit hellem Oberteil und dunkler Hose auf sein Handeln ansprachen. Daraufhin ergriff der etwa 20 bis 25 Jahre alte Täter die Flucht. Hinweise zur Identität des Flüchtigen bitte unter Tel: 06033/70430 an die Polizeistation in Butzbach.

+++

Bad Vilbel: Motorroller gestohlen

In der Bachwiesenstraße hatten es Langfinger am Samstagmorgen auf einen Motorroller abgesehen. Zwischen 2.30 Uhr und 9 Uhr überwanden sie das Lenkradschloss des silbernen Kleinkraftrades des Herstellers "Jiangmen", an welchem das Versicherungskennzeichen "FB-T 239" angebracht war. Mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefallen sind, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen (Tel: 06101/5460-0).

+++

Glauburg: Golf geklaut

Zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 10 Uhr stahlen Autodiebe einen blauen VW Golf. Das Auto stand in diesem Zeitraum im Bereich der 50er Hausnummern der Bahnhofstraße in Stockheim. Angebracht waren an diesem die amtlichen Kennzeichen mit der Zeichenfolge "FB-X 221". Hinweise auf den oder die Täter sowie bezüglich des Verbleibs des Fahrzeugs bitte an die Polizei Büdingen, Tel: 06042/96480.

+++

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Parkstraße

An einem in der Parkstraße abgestellten silbernen Citroen verursachte ein Unbekannter am Samstag zwischen 09.20 Uhr und 19.50 Uhr Schäden von mehreren Tausend Euro, ohne sich jedoch anschließend um die entsprechende Regulierung zu bemühen. Der C4 parkte im Bereich der einstelligen Hausnummern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei den Unfallfluchtermittlern der Friedberger Polizei zu melden, 06031/6010.

+++

Friedberg: Einbruch in Edeka misslingt

Im frühen Sonntagmorgen hebelten Einbrecher nach bisherigem Kenntnisstand gegen 4.30 Uhr ein vergittertes Fenster des Supermarktes auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dabei lösten sie einen Alarm aus, woraufhin sie flüchteten; scheinbar ohne Beute. Hinweise bitte an die Kripo Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell