Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: ++ nach Vollbremsung gestürzt ++ Flammen beim Abflämmen ++ Streit auf Parkplatz ++ Einbruch in Gaststätte ++

Friedberg (ots)

Auf Motorhaube gefallen

Butzbach: Eine 32-jährige Radfahrerin fiel nach einem starken Bremsmanöver am Donnerstag (02.07.) auf die Motorhaube eines Mazdas. Der 19-jährige Autofahrer hatte zuvor die Butzbacherin übersehen, als er gegen 13.55 Uhr von der Griedeler Straße nach rechts in die Straße Am Hetgesborn abbiegen wollte. Die 32-Jährige befuhr ebenfalls die Griedeler Straße stadtauswärts und blieb trotz des Sturzes unverletzt. Zu einer Kollision zwischen PKW und Fahrrad kam es nicht. Lediglich ein Schaden von etwa 750 Euro entstand am Mazda des Unfallverursachers, welcher auch aus Butzbach kommt.

Vorsicht beim Abflämmen

Friedberg: Die Meldung ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es in den Sommermonaten zu Bränden, deren Ursache das Abflämmen von Unkraut ist. So auch am Donnerstag (02.07.) im Weideweg. Nachdem die ersten Meldungen bei der Polizei-Einsatzzentrale "Hecke brennt", "Haus brennt" und "Feuerwehr rollt", lauteten, konnte recht schnell Entwarnung gegeben werden. Zwar hatte tatsächlich eine Hecke Feuer gefangen, doch die Nachbarn löschten den Brand eigenständig, bevor dieser auf anliegende Gebäude übergehen konnte. Der entstandene Schaden ist somit überschaubar. Konkrete Angaben zur Größe und zum Wert der Hecke liegen bislang nicht vor. Unser Hinweis: Auch, wenn das Unkrautjäten zu den eher ungeliebten Gartenarbeiten gehört, sollte die Möglichkeit des schnellen Abflämmens wohlüberlegt sein. Bestenfalls wird die Arbeit nur von Personen durchgeführt, die damit bereits Erfahrung haben. In sehr trockenen Zeiten und in der Nähe von brennbaren Gegenständen und Pflanzen gilt besondere Vorsicht.

Auseinandersetzung auf Parkplatz

Wölfersheim: Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf einem Supermarktparkplatz in der Biedrichstraße sorgte am Donnerstagabend (02.07.) gegen 19.40 Uhr für Aufsehen. Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gerieten mit einem 28-Jährigen in Streit. Dabei kassierte sowohl der Erwachsene einige Schläge, als auch einer der Jugendlichen. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen. Ausgangslage war nach bisherigen Erkenntnissen ein verbaler Streit zwischen zwei anderen Personen, in welchen sich die genannten vier Wetterauer einmischten. Näheres ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche ihre Personalien noch nicht bei der Polizei angegeben haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Friedberg, tel. 03061/601-0, zu melden.

Tresor und Kasse weg

Bad Nauheim: Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Diebe in den frühen Morgenstunden am Freitag in eine Gaststätte in der Homburger Straße. Zwischen 00.10 Uhr und 08.30 Uhr entwendeten sie die Kasse und den Tresor. Neben den darin enthaltenen mehreren hundert Euro Bargeld entstand ein Sachschaden am Fenster in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen: wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Homburger Straße gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg, tel. 06031/601-0, entgegen.

Yasmine Hirsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell