Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Wochenende Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 551 Fahrzeuge, u.a. auf der Hahner Straße, gemessen. 113 Fahrzeuge waren schneller als die zulässigen 70 km/h. 24 Fahrer erwartet infolgedessen ein Bußgeld, die übrigen 89 kamen mit einem Verwarngeld davon. Der Spitzenreiter war ein 18-jähriger Motorradfahrer. Er wurde mit 126 km/h gemessen; 46 km/h zu schnell. Der junge Fahrer hatte tatsächlich erst am Vortag seinen Führerschein erworben. Dieser wurde von den Beamten direkt vor Ort wieder eingezogen. (am)

