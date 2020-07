Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: ++ Tasche weg ++ Frau bedrängt ++ Schlägerei am Bahnhof ++ zerstochene Reifen ++ und mehr aus der Wetterau...

Friedberg (ots)

Über den Lenker geflogen

Bad Vilbel: Einen fleißigen Schutzengel hatte ein 33-jähriger Bad Vilbeler am Mittwoch (01.07.) im Gepäck. Der 33-Jährige befuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Friedbergerstraße von Dortelweil kommend in Richtung Bad Vilbeler Stadtmitte. Ein 33-jähriger Eschborner, welcher mit seinem VW in gleicher Richtung unterwegs war, übersah beim Rechtsabbiegen auf den Supermarktparkplatz den Radfahrer. Dieser konnte durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern, flog dabei jedoch über den Fahrradlenker und verletzte sich beim Sturz glücklicherweise nur leicht. Am Fahrrad entstanden einige Kratzer, das Auto blieb unbeschädigt.

Tasche geklaut

Butzbach: Durch ein Gespräch mit einem Bekannten abgelenkt beachtete ein 37-jähriger Butzbacher am Mittwochabend (01.07.) seine Tasche nicht mehr. Diese hatte er zuvor an einer Bank ablegt und sich im Zuge des Gesprächs einige Meter davon entfernt. Zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr nutzte ein Langfinger diese günstige Gelegenheit beim Stadtbrunnen am Marktplatz aus und nahm die braune Umhängetasche aus Kunstleder an sich. In der Tasche befanden sich neben verschiedenen Kundenkarten auch das Handy des Butzbaches, so dass sich der Gesamtwert auf etwa 200 Euro schätzen lässt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Butzbach, tel. 06033/7043-4010 zu melden.

Frau bedrängt - Zeugen gesucht

Bad Nauheim: Ein Unbekannter verfolgte am Mittwoch (01.07.) eine Frau vom Kurpark bis kurz vor den Bahnhof. In der Bahnhofsallee stellte er sich ihr in den Weg, sprach sie an und griff nach ihr. Nachdem die 23-Jährige aus Lich ihr Handy in die Hand nahm, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Vorfall ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr. Etwa zwei Stunden später informierte die verunsicherte Frau die Polizei. Den Mann beschreibt sie wie folgt: türkisches Erscheinungsbild, etwa 175cm groß, kurzrasierte Haare, auffallend große Nase, bekleidet mit einem dunkelblauen T-Shirt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Schlägerei am Bahnhof

Bad Nauheim: Diverse Notrufe gingen bei der polizeilichen Einsatzzentrale am Mittwoch (01.07.) gegen 16.20 Uhr ein. Inhaltlich ähnelten sie sich alle: die Zeugen berichteten von zwei Personen, welche auf einen Mann einschlagen würden und ein Messer dabei hätten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen machten sich umgehend auf den Weg in die Bahnhofsallee und nahmen die zwei Aggressoren vor Ort widerstandslos fest. Das Messer stellten die Beamten sicher. Dies hatten die Täter im Zuge des Streits drohend eingesetzt und anschließend in ihr Auto gelegt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 43-jährigen - und einen 29-jährigen Bad Nauheimer. Gemeinsam sollen sie auf einen 23-jährigen Bad Nauheimer eingeschlagen haben, welcher sich zuvor der Tochter des 43-jährigen Beschuldigten genähert hatte und mit ihr nach bisherigen Erkenntnissen in einen handfesten Streit geraten war. Die 18-Jährige hatte ihrem Vater davon berichtet, welcher umgehend zusammen mit einem Freund losfuhr, um den 23-Jährigen Bekannten der Tochter noch vor Ort anzutreffen. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, verzichtete jedoch auf den Transport ins Krankenhaus durch die ebenfalls hinzugerufene RTW-Besatzung. Die Polizeibeamten nahmen die beiden Beschuldigten mit auf die Polizeistation und entließen sie dort nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Reifen zerstochen

Büdingen: Unbekannte zerstachen am Mittwoch (01.07) die Reifen eines geparkten VW in Orleshausen. Die Sachbeschädigung fand zwischen 14 Uhr und 16.25 Uhr in der Bücheser Straße statt und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizeistation Büdingen, tel. 06042/9648-0, bittet um Zeugenhinweise.

Fahrerflucht

Wöllstadt: Etwa 1500 Euro beträgt der Heckschaden, welcher ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten VW Eos in Nieder-Wöllstadt verursachte. In der Nacht zum Dienstag (30.06.), zwischen 20 Uhr und 6.15 Uhr entstand der Unfallschaden in der Schillerstraße. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Friedberg, tel. 06031-601-0, entgegen.

Kameras mit Wirkung

Friedberg: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.07.) schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe ein und gelangte so in eine Lagerhalle in der Straße Am Straßbach. Zwischen 01 Uhr und 01.30 durchsuchte er die Räumlichkeiten und brach zudem die Tür zu einem Büro auf. Vermutlich schreckten ihn die dortigen Kameras ab und er beendete seine Diebestour vorzeitig und ohne Diebesgut. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031/601-0, bittet um Zeugenhinweise. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

