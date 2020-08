Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Einbruch in Wohnhaus, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Fenster eingeworfen

Einen Sachschaden von circa 2.000 Euro haben Unbekannte am Freitagabend am derzeit leerstehenden Gebäude des ehemaligen Fernmeldeamts in der Karlstraße in Reutlingen verursacht. Ein Anwohner verständigte gegen 21.45 Uhr die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche sowie Taschenlampenschein aus dem Objekt wahrnehmen konnte. Das Gebäude wurde daraufhin durch mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellt und im Anschluss durchsucht. Hierbei konnte eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt werden, welche mittels Pflastersteinen eingeworfen wurde. Die Täter konnten vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hayingen (RT): Kollision zwischen Motorradfahrern

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern ist es am Freitagnachmittag im Lautertal gekommen. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr gegen 17.25 Uhr mit seiner Suzuki die Kreisstraße 6769 von Weiler kommend in Richtung Wittsteig und geriet im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte er frontal mit der BMW eines entgegenkommenden 50-Jährigen, welcher zum Unfallzeitpunkt als zweiter innerhalb einer Gruppe von drei Motorradfahrern die Örtlichkeit passierte. Der 50-Jährige erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach Erstversorgung am Unfallort durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Transport des schwer verletzten 18-Jährigen erfolgte durch einen Rettungswagen. Beide Motorräder wurden durch den Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro beziffert. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Münsingen mit 2 Fahrzeugen und 7 Einsatzkräften vor Ort. Die K 6769 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis gegen 19.20 Uhr voll gesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Baltmannsweiler (ES): Pkw überschlägt sich - zwei Personen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlagen hat, ist es am frühen Samstagmorgen auf der Verbindungsstraße von Baltmannsweiler nach Weinstadt-Baach gekommen. Der 36-jährige Fahrer eines Smart befuhr kurz vor 01.00 Uhr mit seinem 26 Jahre alten Beifahrer die Kreisstraße 1210 in Richtung Weinstadt-Baach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung mehrfach. Beide Fahrzeuginsassen zogen sich infolge des Unfallgeschehens leichte Verletzungen zu, welche in einer Klinik behandelt werden mussten. Der nicht mehr fahrbereite Smart musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden, an diesem entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Straße über eine halbe Stunde gesperrt werden, es kam zu keinen Behinderungen.

Nürtingen-Raidwangen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Samstag, gegen 23.30 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus in der Heudorfstraße. Im Anschluss durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten, wobei er auf einen Tresor stieß, welchen er gewaltsam öffnete und darin befindliches Bargeld in unbekannter Höhe, Schmuck sowie Teile einer Münzsammlung erbeutete. Der entstandene Sachschaden am Objekt lässt sich derzeit noch nicht beziffern, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort, die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Nürtingen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, hat sich zwischen Schlierbach und Kirchheim ein Unfall ereignet, bei welchem eine 36-Jährige schwer verletzt wurde. Die Fahrerin war mit ihrem VW Caddy aus Schlierbach kommend in Richtung Kirchheim unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen angrenzenden Entwässerungsgraben schleuderte. Das Fahrzeug drehte sich in der Folge einmal um die eigene Achse und kam schlussendlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei der Unfallverursacherin Hinweise für eine alkoholische Beeinflussung erlangt werden, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die 36-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Klinikum transportiert, wo diese aufgrund ihrer Alkoholisierung zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An ihm entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Einbruchversuch in Autoverwertung

Am frühen Samstagmorgen haben sich mehrere Personen unberechtigt Zutritt zum Gelände einer Autoverwertung verschafft. Gegen 04.00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich mehrere Personen mit Taschenlampen auf dem Firmengelände in der Reutlinger Straße aufhalten sollen. Umfangreiche Suchmaßnahmen auf dem weitläufigen Firmengelände, bei welchen zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, verliefen jedoch ergebnislos. Nach derzeitigem Stand liegen keine Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut vor.

Hechingen (ZAK): Zeitungsausträger körperlich angegangen und beleidigt

Ein erheblich alkoholisierter und aggressiver 22-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen mehrfach in der Hechinger Innenstadt in Erscheinung getreten. Der Mann fiel erstmals gegen 03.10 Uhr in der Bahnhofstraße auf, als er mit einem Taxifahrer in einen verbalen Streit geriet und mehrere Gäste einer naheliegenden privaten Feier belästigte. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Hechingen erteilten hierauf ein Platzverweis, welchem dem 22-Jährige zunächst nachkam. Circa 20 Minuten später geriet er wegen Nichtigkeiten mit einem Zeitungsausträger in Streit, welchem er kurz danach in einem Hauseingangsbereich auflauerte. Dort sprang der Mann den Zeitungsausträger unvermittelt an und versetzte ihm einen Fußtritt gegen den Oberkörper, wodurch dieser zu Boden fiel, jedoch unverletzt blieb. Weiter beleidigte er den 71-Jährigen aufs Übelste, bevor dieser zu Fuß flüchtete. Während der Flucht trat der 22-Jährige zudem gegen ein geparktes Fahrzeug, an welchem hierdurch Sachschaden entstand. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich des Bahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund des äußerst aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens wurde dieser im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Müller, Tel. 07121 942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell