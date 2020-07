Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg - Vorfahrt missachtet

Weisenheim am Berg (ots)

Am Freitag, 17.07.2020, gegen 13 Uhr, befuhr ein 79-jähriger VW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis die Umgehungsstraße (L517) in Weisenheim am Berg in Richtung Bobenheim. Ein 54-jähriger VW-Fahrer aus Köln bog an der Einmündung L 517/L522 in Weisenheim am Berg nach rechts auf die L517 in Richtung Bobenheim ab und missachtete die Vorfahrt des 79-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 EUR.

