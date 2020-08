POL-RT: Raub; Verkehrsunfälle; Brände; Gefährliche Körperverletzung; Mit Teleskopschlagstock unterwegs

Polizeipräsidium Reutlingen

Mann niedergeschlagen und Geld geraubt

Ein Mann ist am Montagabend in Orschel-Hagen niedergeschlagen und beraubt worden. Der 46-Jährige begab sich gegen 22 Uhr zu seinem Fahrzeug in der Heilbronner Straße, um eine Tasche zu holen. Auf dem Rückweg zur Wohnung wurde der Mann bei einer Tiefgaragenzufahrt zu einem Neubau von einem bislang unbekannten Täter von hinten angesprochen. Nachdem er sich umgedreht hatte, bekam der 46-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht und stürzte zu Boden. Der Unbekannte forderte ihn im Anschluss auf, etwas Geld auszuhändigen. Mit ein paar Euro rannte der Täter in unbekannte Richtung davon. Der Geschädigte begab sich danach in ärztliche Behandlung. Die Polizei wurde erst nachträglich benachrichtigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Gegen Ampelmast geprallt

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Bissinger Straße ereignet hat. Gegen 21.45 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem Smart ForFour die Bissinger Straße in Richtung Marktplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dabei, auf Höhe der Einmündung zur Brückengasse, über den Gehweg und prallte frontal gegen einen Ampelmast. Dieser wurde durch den Zusammenstoß stark verbogen und die Lichteinheiten fielen zu Boden. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Smart, an dem ein Schaden von 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der übrige Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Absicherung des umgeknickten Mastens war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften angerückt. (rn)

Nürtingen (ES): Küchenbrand

Der Brand einer Küche hat am frühen Dienstagmorgen zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Mühlstraße geführt. Kurz vor 5.30 Uhr bemerkten mehrere Anwohner das Feuer und verständigten die Einsatzkräfte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften angerückt war, hatten alle Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte das Feuer, das möglicherweise durch einen technischen Defekt am Kühlschrank ausgelöst worden sein könnte. Die 79 Jahre alte Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die übrigen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (rn)

Filderstadt (ES): 47-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen noch unbekannten Mann, der in der Nacht zum Dienstag einen 47-jährigen Wirt verletzt haben soll. Gegen ein Uhr griff der Tatverdächtige den Wirt beim Verlassen seines Lokals in der Bernhäuser Hauptstraße mit einem Stuhl an und flüchtete. Offenbar hatte er den Angreifer zuvor der Gaststätte verwiesen. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen etwa 20 bis 26 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen und schlanken Mann. Er war mit einem dunklen T-Shirt und Jeans bekleidet und hatte ein auffälliges Tattoo, möglicherweise einen Löwenkopf, am rechten Unterarm. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/ 7091-3. (rn)

Hochdorf (ES): Radfahrer gestürzt

Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen ist ein 17-jähriger Radfahrer am Montagabend nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Kurz nach 19 Uhr war der junge Mann auf einem Mountainbike auf der Bismarckstraße unterwegs. Auf der stark abschüssigen und regenassen Fahrbahn fuhr er links an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbei. Beim Erkennen eines entgegenkommenden BMW bremste der 17-Jährige. Dabei kam er zu Fall und rutschte gegen den zwischenzeitlich stehenden Wagen des 30-Jährigen. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. (rn)

Esslingen (ES): Betrunken Unfallflucht begangen

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag eine Unfallflucht begangen. Der Mann befuhr gegen 15.50 Uhr die Stettener Straße bergab. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrspfosten. Hierbei blieb das vordere Kennzeichen des Golf an der Unfallstelle liegen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sein Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung in der Rotenackerstraße parkend angetroffen werden. Während die Polizisten den Wagen inspizierten, kam der 79 Jahre alte Fahrer zu seinem Auto zurück. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Test hatte einen Wert von rund einem Promille ergeben. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er diesen bereits im vergangenen Jahr abgeben musste. Es entstand geringer Sachschaden. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit Teleskopschlagstock unterwegs

Ein junger Mann ist am Montagabend durch Derendingen gezogen und hat mit einem Teleskopschlagstock um sich geschlagen. Ab 21 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass eine Person im Bereich Farrenberg-/und Raichbergstraße umherlaufe und mit einem Teleskopschlagstock auf Bäume, Tischtennisplatten und Passanten schlagen würde. Der 23-Jährige konnte von einer Polizeistreife in der Farrenbergstraße angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann stand unter alkoholischer Beeinflussung. Zudem gab es Anzeichen, dass er Drogen eingenommen hatte. Der 23-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Schäden und es machte niemand Verletzungen geltend. (ms)

Tübingen (TÜ): Mikrowelle in Brand geraten

Möglicherweise ein vergessener Wärmepack könnte nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht zum Dienstag zum Brand einer Mikrowelle in der Uniklinik geführt haben. Eine 29-Jährige entdeckte das Feuer gegen 0.45 Uhr und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die alarmierte Feuerwehr löschte die brennende Mikrowelle rasch ab und belüftete anschließend die Räumlichkeiten. Verletzt wurde niemand. (rn)

