Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer angefahren - Verursacher flüchtig

Stuttgart-Ost (ots)

Am Samstag (01.08.2020) hat sich in der Wagenburgstraße, kurz vor dem Wagenburgtunnel, ein Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer ereignet. Gegen 04.30 Uhr befuhr ein schwarzer Pkw Mercedes die Wagenburgstraße in Fahrtrichtung Schillerplatz. Der Mercedes fuhr auf einen ebenfalls in gleicher Richtung fahrenden E-Scooter auf oder streifte diesen beim Vorbeifahren. Der 18-jährige Rollerfahrer kam dadurch zum Sturz und wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

