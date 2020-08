Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fahrer eines Longboard nach Unfall verstorben

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Der Fahrer eines Longboard ist am Sonntag (26.07.2020) auf der Mercedesstraße schwer gestürzt. Der 26 Jahre alte Mann verlor gegen 05.05 Uhr alleinbeteiligt auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Sportgerät und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Am Samstag (01.08.2020) verstarb der Mann in einem Stuttgarter Krankenhaus.

