Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gekipptes Fenster aufgedrückt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (30.07.2020) aus einem Büro an der Klugestraße einen Laptop gestohlen und sind anschließend unerkannt geflüchtet. Die Diebe drückten zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr das gekippte Fenster auf. Sie erbeuteten, vermutlich ohne das Büro zu betreten, einen Laptop, der auf dem angrenzenden Tisch lag. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

