Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Motorradfahrer verstorben - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in den frühen Donnerstagmorgenstunden (30.07.2020) ein 58 Jahre alter Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und verstorben. Der 58-Jährige war in der Nacht mit seinem Motorrad in der Geißeichstraße in Richtung Birkenkopf unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Mann in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen liegen. Eine Passantin fand den am Boden liegenden Mann gegen 07.40 Uhr und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

