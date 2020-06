Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Bedrohungslage

Wettringen (ots)

Für viel Aufsehen sorgte am Freitagmittag (05.06.) ein starkes Polizeiaufkommen in Wettringen. Grund des Polizeieinsatzes war eine Bedrohungslage im familiären Bereich. Ein Mann drohte gegen 11.55 Uhr damit, sich und seiner Frau das Leben zu nehmen. Sofort erschienen Polizeikräfte am Einsatzort, der auf der August- Kümper-Str. lag. Der Einsatzraum wurde weiträumig abgesperrt. Es wurden weitere Polizeibeamte und Spezialkräfte hinzugezogen. Der Einsatz konnte gegen 14.43 Uhr beendet werden. Niemand wurde verletzt. Vorsorglich wurde die Ehefrau von einem Arzt versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell