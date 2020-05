Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 6. Ladendiebstahl im Drogeriemarkt Rossmann in Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Am Samstag, 09.05.2020 entwendete eine 25jährige Ladendiebin gg. 17:10 Uhr einen Kosmetikartikel im Wert von 18,95 EUR. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin fiel der Diebstahl auf und die Diebin konnte gestellt und überführt werden. Während der Mitteilung der Straftat an die Polizei, konnte die Diebin flüchten. Es konnten zur Beweissicherung die Videodaten ausgewertet werden. Personenbeschreibung: Südländisches Erscheinungsbild, auffällige rote Adidas-Jacke, weiblich, schwarze Haare Hinweise bitte an: Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

