Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 4. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Rheinbrohl OT Arienheller (ots)

Am Samstag, 09.05.2020 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 42 Höhe in Rheinbrohl Höhe des Ortsteils Arienheller. Ein 28jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw und 26jähriger Beifahrerin die L 87 aus Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen. Ein 74jähriger befuhr mit seinem Pkw die Abfahrt von der B42 in der Absicht die L87 zu kreuzen, um anschließend in Richtung Arienheller weiterzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrzeugführers. In Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß, wurde die vorgenannten Beifahrerin leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

02644-943-111

PHK Otter



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell