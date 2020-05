Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Besonders schwerer Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Ockenfels (ots)

In der Talstraße in Ockenfels, kam es in der Nacht vom 07.05.2020 von 21:30 Uhr auf den 08.05.2020 bis 06:00 Uhr zu einem Diebstahl von Werkzeugen/Arbeitsgeräten der Marke "MAKITA". Zur Tatausführung wurde eine Scheibe der Hecktür eingeschlagen. In Folge konnten die Ladetüren geöffnet und die Gegenstände entwendet werden. Eine Nachbarin hatte gegen 03:30 Uhr einen Knall wahrgenommen. Ob diese Zeit als die Tatzeit anzunehmen ist, wird durch weitere Ermittlungen geklärt. Entwendet wurden: Eine Bohrmaschine, ein Winkelschneider, ein Multimaster, ein Schrauber und ein Stemmhammer, inklusive jeweils zwei Akkus und Koffer. Der Wert der entwendeten Gegenstände, dürfte im 4stellingen Bereich liegen. Hinweise bitte an: Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

