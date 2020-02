Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Mittwochmittag (19.02., 13.09 Uhr) fuhr ein 69-jähriger Gütersloher mit einem Iveco Transporter in den Kreisverkehr an der Goebenstraße ein. Ein 39-jähriger Mann aus Halle befuhr den Kreisverkehr bereits mit seinem Pedelec-Fahrrad. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Pedelec-Fahrer, bei dem der Radfahrer stürzte und verletzt wurde.

Durch eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung wurde der 39-Jährige zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert und dort zur weiteren Beobachtung zunächst stationär eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell