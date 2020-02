Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigungen in Borgholzhausen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - In den vergangenen zwei Wochen (06.02. bis 19.02.) wurden aus dem Bereich Borgholzhausen drei ähnliche Fälle von Sachbeschädigungen gemeldet.

In allen Fällen handelte es sich augenscheinlich um Beschädigungen durch kleine Geschosse, welche Löcher in Fensterscheiben hinterlassen haben. Zweimal waren Privathäuser betroffen. Eines oberhalb der Gesamtschule und eins in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Im dritten Fall handelt es sich um das gemeinschaftlich genutzte Bürgerhaus.

Hinweise auf einen Verursacher gibt es derzeit nicht. Ebenso können keine Angaben zu der Art des eher kleinen Geschosses gemacht werden. In keinem Fall wurden Personen gefährdet.

Wer hat in den vergangenen Tagen ungewöhnliche Beobachtungen in Borgholzhausen gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

