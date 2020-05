Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 2. Diebstahl von Kosmetikartikeln im Drogeriemarkt Rossmann

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, 08.05.2020 entwendete eine 29jährige Ladendiebin in der Zeit von 15:50 Uhr bis 15:56 Uhr im Drogeriemarkt Rossmann in Linz am Rhein Kosmetikartikel im Wert von 31,47 EUR. Die Täterin bezahlte zunächst an der Kasse Ware im Wert von 16,29 EUR. Anschließend versuchte sie den Drogeriemarkt zu verlassen. Beim Passieren der Diebstahlsicherung im Ausgangsbereich, wurde der Alarm ausgelöst. In Folge wurde sie angehalten und zur Sache befragt, wobei sich die Wegnahme und Diebstahl der Kosmetika bestätigte. Zunächst wies sie alle Schuld von sich und erklärte, dass ihre 4jährige Tochter vermutlich die Ware in ihre Tasche gesteckt habe. Durch Überprüfung der Videoaufzeichnung vom Tatzeitraum, konnte geklärt werden, dass die Täterin selbst, die 4 Kosmetikartikel in ihre Handtasche gesteckt hatte. Nach Anzeigenaufnahme, wurde der Täterin ein Hausverbot ausgesprochen. Es erwartet sie eine Strafanzeige. Die Polizei stellt fest, dass das Verhalten der Mutter, kein Vorbildcharakter hatte.

