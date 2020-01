Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher flüchten mit gestohlenen Kennzeichen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Freitagabend (24.1., 18.19 Uhr) versuchten drei bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Falkenhorst einzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge sah, dass drei Männer das verschlossene Gartentor aufhebelten und sich danach an der Terrassentür des Hauses zu schaffen machten. Der Zeuge rief umgehend den Notruf der Polizei an.

Als die Polizei eintraf, flüchteten die Täter zunächst zu Fuß, stiegen dann in eine dunkle Mercedes E-Klasse ein und fuhren über den Pleistermühlenweg in Richtung Telgte davon. Kurze Zeit später verlor sich die Spur der Flüchtigen.

Erste intensive Ermittlungen ergaben, dass die Täter die Kennzeichen kurz vor dem Einbruch von einem Mercedes Vito an der Straße Kirschgarten in Handorf gestohlen hatten.

Weitere Hinweise zu den zwei flüchtigen Männer und dem Mercedes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Laura Meinersmann

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell