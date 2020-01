Polizei Münster

POL-MS: Alarmanlage verschreckt Eindringling - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine Alarmanlage verschreckte am Samstagmorgen (25.01., 1:52 Uhr) in einem Autohaus an der Sprakeler Straße einen Einbrecher.

Der Unbekannte hebelte die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und kam so in die Räume. Als die Alarmanlage auslöste, flüchtete der Eindringling ohne Beute in unbekannte Richtung.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell