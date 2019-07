Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vom Einbrecher geweckt

Schalksmühle (ots)

Eine 77-jährige Geschädigte wird in der Nacht (17.07.2019, gegen 02:30 Uhr) in ihrem Schlafzimmer Im Dahl wach, weil eine unbekannte Person das Fenster geöffnet hat und mit einer Taschenlampe in das Zimmer leuchtet. Bei Erkennen der Geschädigten flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Der vermeintliche Einbrecher macht keine Beute. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Halver entgegen.

