Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand einer Garage

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag, 30.12.2019, gegen 19:36 Uhr, meldeten Zeugen einen Garagenbrand in Kamp-Lintfort auf der Wilhelmstraße. Die Zeugen gaben an, dass mehrere Jugendliche Silvesterböller in eine Garage geworfen hatten und dann weggelaufen waren. Kurz darauf drang aus der Garage Qualm und es entstand ein Brand. Der in der Garage geparkte Pkw fing Feuer und brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Jugendlichen konnten nicht näher beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei unter der Rufnummer: 0281-1070 zu melden.

