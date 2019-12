Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 72-jährige Pedelecfahrerin angefahren

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Die Polizei in Dinslaken sucht Zeugen, die am Montag einen Unfall in Dinslaken beobachtet haben könnten. Eine 72-jährige Fahrradfahrerin aus Dinslaken befuhr gegen 14:00 Uhr den gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Ober-Lohberg-Allee von der Bergerstraße kommend in Fahrrichtung Hünxer Straße. Am Kreisverkehr (Ober-Lohberg-Allee / Hünxer Straße) beabsichtigte die 72-Jährige die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Lohberg zu überqueren. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einer unbekannten Pkw-Fahrerin. Diese beabsichtigte den Verteilerkreis zu verlassen und in die Hünxer Straße mit Fahrtrichtung Lohberg abzubiegen. Dabei übersah sie die 72-jährige Pedelec-Fahrerin. Die PKW-Fahrerin verließ unerlaubt den Unfallort nachdem sie zuvor ca. 100 Meter vom Unfallort anhielt und kurz aus dem Pkw stieg. Die Pedelec-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Kleinwagen mit Gelsenkirchener-Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

