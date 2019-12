Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Pkw prallt gegen Baum und überschlägt sich.

Schermbeck (ots)

Am Montag, den 30.12.2019, gegen 15:20 Uhr ereignete sich in Schermbeck-Üfte ein Verkehrsunfall bei dem sich zwei junge Männer schwer verletzten. Ein 22-jähriger Mann aus Dorsten befuhr mit einem Pkw die Erler Straße aus Richtung Erle kommend in Fahrtrichtung Schermbeck. In Höhe der Einmündung Widau kam der Pkw in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er einen Leitpfosten, fuhr in den Grünstreifen, prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer und der 28-jährige Beifahrer aus Raesfeld wurden dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Dort verblieben sie stationär. Eine Lebensgefahr besteht zurzeit für die beiden jungen Männer nicht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Erler Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

