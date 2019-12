Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Ford Fiesta gestohlen

Groß Reken (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in ein Autohaus an der Velener Straße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse. Von einem Kundenfahrzeug demontierten sie die Kennzeichen (BOR) und brachten diese vermutlich an einem schwarzen Ford Fiesta an. Die Schlüssel zu dem Fiesta (Wert: ca. 15.500 Euro) fanden die Täter und fuhren mit dem Wagen davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

