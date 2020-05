Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 5. Sachbeschädigung an einem Pkw

Linz am Rhein (ots)

Von Samstag, 09. Mai.2020, 18 Uhr bis Sonntag, 10. Mai 2020, 07:45 Uhr, kam es in Linz am Rhein in der Straße "Im Bethlehem" zu einer Sachbeschädigung, durch Einschlagen einer Pkw-Heckscheibe. Hinweise bitte an: Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

