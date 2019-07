Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Leonberg; Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Weissach

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Radkappen gestohlen

In der Straße "Hohe Warte" in Leonberg wurden zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr alle vier Radkappen eines Mercedes AMG gestohlen. Der Wagen stand am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

BAB 8 / Weissach: Ford-Lenkerin kommt von Fahrbahn ab

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag eine 56 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 18:05 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 56-Jährige war mit ihrem Ford von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit links gegen die Betonleitwand prallte. Anschließend geriet der Wagen ins Schleudern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb hinter einer Leitplanke auf einem Erdwall in Schräglage stehen. Die Fahrerin, die durch den Unfall verletzt wurde, war zunächst im Fahrzeug eingeschlossen. Kräfte der hinzugezogenen Feuerwehren Rutesheim und Leonberg befreiten die Frau aus ihrem Auto. Der Ford, an dem ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt.

