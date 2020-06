Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend (04.06.), zwischen 22.45 Uhr und 23.20 Uhr, in der Wilhelmstraße in eine Shisha-Bar eingestiegen. Die Täter haben ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Gebäude gelangt. In den Räumlichkeiten brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten aus den Automaten sowie aus einer Geldbörse, die in der Shisha-Bar lag, Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht eindeutig fest. Zeugen, die im Bereich der Wilhelmstraße zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell