Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Räuberischer Diebstahl

Rheine (ots)

In einem Bettengeschäft an der Osnabrücker Straße ist es am Mittwoch (03.06.) zu einem Raubüberfall gekommen. Ein Unbekannter betrat das Geschäft gegen 15.55 Uhr und erkundigte sich bei der Inhaberin zunächst nach diversen Waren. Da es diese nicht im Laden zu kaufen gab, beendete die Inhaberin das Gespräch und ging davon aus, dass der Unbekannte den Laden wieder verlassen habe. Kurze Zeit später hörte die Frau Geräusche aus dem Kassenbereich. Sie sah, wie der Mann Geldscheine aus der Kasse nahm und dann Richtung Ausgang ging. Auf dem Weg dorthin kam er an der Inhaberin vorbei und versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht. Der Mann floh in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur und schwarze Haare. Der Mann, der als Süd- oder Osteuropäer beschrieben wurde, trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und ein braunes Oberteil mit einem Emblem im Brustbereich. Auffällig waren die Zähne im Frontbereich. Der Mann hatte entweder eine Zahnlücke oder einen schwarzen Zahn. Zeugen, die Hinweise zu dem Raubüberfall oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

