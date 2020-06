Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Mitarbeiter einer Montagefirma stellten am Dienstagabend (02.06.), gegen 19.00 Uhr, einen Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz eines Gasthauses an der Schwanenburg ab. Als sie am Mittwochmorgen, gegen 06.35 Uhr, zu ihrem Fahrzeug kamen, stellten sie fest, dass die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen war. Unbekannte entwendeten aus dem Fahrzeug eine große Zahl an Werkzeugmaschinen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 9.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Schwanenburg verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

