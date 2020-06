Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots)

Unbekannte haben einem 81-jährigen Mann aus Rheine Geld aus seiner Wohnung gestohlen. Die beiden bislang unbekannten Männer klingelten am Dienstag (02.06.) an seiner Wohnung am Lingener Damm und boten ihm Gartenarbeiten an. Der 81-Jährige lehnte dies ab. Die beiden Männer konnten den Rheinenser aber überreden, sie in seine Wohnung zu lassen. Einer der beiden Täter hatte dann nach einem Glas Wasser gefragt. Während der Wohnungsinhaber mit dem Unbekannten in die Küche ging, blieb der zweite Mann im Wohnzimmer zurück. Dort hatte der 81-Jährige versehentlich seinen Geldbeutel auf dem Tisch liegen lassen. Als die Männer weg waren, stellt er fest, dass das Geld aus dem Portmonee entwendet wurde. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben. Sie sind beide etwa 25 Jahre alt. Einer der Männer hatte eine kräftige Statur, schwarze Haare und trug eine schwarze Arbeitshose. Der zweite Mann hatte eine normale Statur. Zeugen, denen im Bereich Lingener Damm etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971-938-4215.

