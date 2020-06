Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Hauenhorst, Einbruchdiebstahl

Rheine (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag (02.06.), 19.15 Uhr, und Mittwoch, 08.15 Uhr, einen Baucontainer aufgebrochen. Der Container stand vor einem Wohnhausrohbau in der Max-Planck-Straße. Aus dem Container entwendeten die Täter Maschinen und Getränkedosen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971-05971/938-4215.

Polizei Steinfurt

