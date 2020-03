Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Von der Fahrbahn abgekommen

Bocholt (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Bocholt gekommen ist. Eine 26-Jährige befuhr gegen 07.30 Uhr den Heutigsweg aus Richtung Münsterstraße kommend. Als die Bocholterin nach rechts in die Straße "Am Sandberg" abbog, geriet sie aus ungeklärter Ursache gegen einen Bordstein. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das gegen einen Baum, einen Zaun und eine Laterne prallte. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

