Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Atemschutzmasken entwendet

Gescher (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag aus der Lagerhalle eines Abbruchunternehmens in Gescher-Hochmoor circa 2.000 Atemschutzmasken gestohlen. Wie die Täter in das Gebäude an der Messerschmittstraße gelangt sind, stand zunächst nicht fest. Bei den gestohlenen Atemschutzmasken handelt es sich um Exemplare, die dem Standard FFP3 entsprechen und mit einem Ventil versehen sind. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

